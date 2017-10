Dit jaar geen feest in Ammerstol: Snackpoint De Sticht maakt vrije val op jaarlijkse ranglijst

Beeld: Google Streetview

De reden waarom de snackbar in Ammerstol flink is gedaald, wilde voorzitter van de hoofdjury Dennis Van Asselt niet delen. 'De cafetaria's krijgen vandaag alle rapporten opgestuurd. Zij moeten dat eerst kunnen bekijken', zegt hij. Toch laat hij al ruimte open voor volgend jaar. 'Het is altijd een momentopname. Er kan wat mis zijn gegaan.' Snackbar De Sticht in Ammerstol was dinsdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.Maar: waar moet je dan wel heen voor de beste snackbar? Pijnacker is het antwoord. Kwalitaria Keijzershof eindigde op de landelijke elfde plek . Het interieur sprak de organisatie erg aan. 'Als je daar binnenloopt denk je echt: is dit een cafetaria?', zegt Van Asselt.'De zaak is modern ingericht en heeft een hele mooie broodjescorner. Ook het bloemrijke terras ziet er erg goed uit.' Maar ook goed ondernemerschap wordt beloond door de jury van Van Asselt. 'Online bestellen is mogelijk. En dat komt niet vaak voor. Dat is hartstikke goed.'In Pijnacker zelf zijn ze ook heel blij met de mooie notering. 'Het is een fantastische prestatie', zegt bedrijfsleider Siebe Commijs van de cafetaria.'Onze kracht is zeker de klantvriendelijkheid en als je hier komt eten krijg je echt een restaurantbeleving.'Toch zijn er nog altijd tien plaatsen te winnen. Commijs:'We hebben als opmerking gekregen dat de muziek iets zachter kan en we willen nog meer afwisselen in menu's. We hebben al de biefstukavond op dinsdag, die is al erg populair. Vanavond komen er ook weer 50 mensen, en er is live muziek.'In totaal deden er 125 cafetaria's mee aan de wedstrijd, waarvoor je je als bedrijf moet opgeven. Doe je dat, dan komt er een mysteryshopper en een vakjury langs om een oordeel te vellen. Ze kijken dan bijvoorbeeld naar hygiëne, klantvriendelijkheid, klantbeleving, en natuurlijk: smaak. 'Ze bestellen altijd een frietje en nog een snack erbij. De test gaat vooral over het frietje. Of hij lekker gebakken is en warm is, dat is belangrijk', zegt Van Asselt.