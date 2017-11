Bikkels gezocht voor avondduik in zee!

Pier in Scheveningen

DEN HAAG - Haal je zwemkleding maar uit de kast want woensdagavond 8 november nemen bekende en onbekende Hagenaars een frisse duik in de zee, doe jij ook mee?

De avondduik is het startschot van een internationale campagne waarmee Den Haag zich nog duidelijker op de kaart wil zetten als stad aan zee. In Nederland weten de meeste mensen dat natuurlijk wel, maar tijdens deze campagne wordt de stad ook gepromoot in Duitsland, Engeland en België.





Tips

Ga je de uitdaging aan? Hier een aantal tips: Smeer je hele lichaam in met vaseline. De crème houdt de kou en het water een beetje tegen. Ook raden we aan om schoenen te dragen. Natte schoenen zitten natuurlijk niet fijn, maar het kan zijn dat je door de kou je voeten niet meer voelt. Je kunt dan ongemerkt in een scherpe schelp stappen.



De avondduik belooft volgens de gemeente 'spectaculaire beelden' op te leveren 'met een mooi verlicht strand en reuzenrad op de achtergrond'. Iedereen mag deelnemen aan de duik en deelname is gratis. De eerste honderd deelnemers krijgen na afloop een badhanddoek cadeau.



Heb je interesse? Mail naar superdebby@omroepwest.nl