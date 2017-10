Wietkwekers steeds slimmer: politie ontdekt verborgen kwekerij in watersilo's

De silo's (foto: WOS)

'S-GRAVENZANDE - In een bedrijfspand in 's-Gravenzande heeft de politie dinsdagochtend een inval gedaan op zoek naar een wietkwekerij. In twee silo's, waarin de wietplantage bijzonder vindingrijk was weggewerkt, troffen agenten bijna 1000 hennepplantjes aan.





'Je ziet dat kwekers steeds inventiever worden', zei een woordvoerder van de politie tegen de



Arrestaties



De eigenaar van het bedrijfspand is aangehouden. Dat is een 39-jarige man uit Hoek van Holland. De politie sluit niet uit dat er meerdere arrestaties zullen volgen.

In eerste instantie werd er wel een wietlucht geroken, maar in de rommelige opslag werd niets verdachts aangetroffen. Uiteindelijk bleek de kwekerij toch verhuld in de twee silo's. Daarin waren de hennepplanten verborgen.'Je ziet dat kwekers steeds inventiever worden', zei een woordvoerder van de politie tegen de WOS , mediapartner van Omroep West. 'Vandaag troffen wij in deze twee watersilo's ongeveer 300 hennepplanten aan.'De eigenaar van het bedrijfspand is aangehouden. Dat is een 39-jarige man uit Hoek van Holland. De politie sluit niet uit dat er meerdere arrestaties zullen volgen.