Ravage na ongeluk bij Groene Hart Ziekenhuis in Gouda

De auto kwam tegen het fietsenhok van het ziekenhuis tot stilstand (Foto: MediaTV)

GOUDA - Bij een ongeluk op de Büchnerweg in Gouda zijn aan het einde van de ochtend vier auto's op elkaar gebotst. Een auto zou volgens omstanders op meerdere voertuigen zijn gebotst.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Nadat de auto op meerdere voertuigen was geknald, kwam hij tegen het fietsenhok van het Groene Hart Ziekenhuis tot stilstand. Een persoon zou in een ambulance zijn behandeld voor lichte verwondingen.