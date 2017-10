iPad-dief komt pand niet uit en kijkt recht in camera

DEN HAAG - Dat je zonder personeelspas niet ver komt in het gebouw van het ministerie van Financiën, heeft de verdachte van een diefstal ervaren. Nadat hij in de fietsenstalling een iPad uit een fietstas steelt, lukt het hem niet meteen om het gebouw uit te komen. Tijdens zijn pogingen om buiten te komen kijkt hij recht in een camera.

De man slaat op woensdag 26 juli aan het eind van de middag toe. Hij hangt eerst wat rond bij het gebouw aan het Korte Voorhout in Den Haag. Op het moment dat een medewerker via een personeelsingang naar buiten komt, glipt hij door de open deur naar binnen. Hij komt uit in de fietsenstalling en loopt eerst wat door het gebouw. Omdat hij geen personeelspas heeft, komt hij niet ver. Een draaideur blokkeert bijvoorbeeld.Uiteindelijk duikt hij weer op in de fietsenstalling. Daar staat een fiets van een medewerker, die net zijn tas met daarin een iPad Air in zijn fietstas heeft gestopt. Hij is zich daarna gaan omkleden voor de fietstocht naar huis. In die korte tijd haalt de dief de iPad uit de fietstas en stopt die in de grote sporttas die hij bij zich heeft.Als de man naar buiten wil gaan, lukt dat in eerste instantie niet. Ook de buitendeur moet worden geopend met een personeelspas. Hij loopt wat ongeduldig heen en weer bij de uitgang en windt zich steeds meer op. Hij kijkt daarbij een aantal keer recht in een camera. Uiteindelijk loopt hij mee naar buiten met een personeelslid die het pand verlaat.