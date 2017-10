Twee ouderen in Wassenaar de dupe van babbeltruc, buit 2400 euro

WASSENAAR - Een man en een vrouw hebben afgelopen juni in Wassenaar twee ouderen opgelicht met een babbeltruc. In beide gevallen hebben ze eerst de pincode afgekeken en vervolgens de pinpas gestolen. In totaal is er 2400 euro van de rekening van de slachtoffers gehaald. De verdachten zijn duidelijk in beeld.

De eerste diefstal is op zaterdag 17 juni bij de Jumbo aan de Luifelbaan in Wassenaar. Een 86-jarige vrouw rekent daar haar boodschappen af bij de kassa. Op het moment dat ze haar pincode intoetst, komen de man en de vrouw bij de kassa staan. De vrouw leidt de caissière af, zodat de man kan zien welke code ze intoetst.De 86-jarige loopt vervolgens naar huis en wordt daar aangesproken door een jonge vrouw, die ze niet goed kan verstaan. Die wijst naar wat muntgeld dat op de grond ligt en helpt haar met het oprapen daarvan. Op dat moment lukt het waarschijnlijk om de pinpas uit de portemonnee te stelen. Vlak daarna wordt er in meerdere transacties ruim 1200 euro van haar rekening gehaald.Een week later is een 86-jarige meneer het slachtoffer. Op zaterdag 24 juni doet hij boodschappen bij Albert Heijn aan het Stadhoudersplein. Nadat hij met zijn pinpas heeft afgerekend, wordt hij aangetikt door een man. Die wijst op een tientje dat op de grond ligt en zegt dat meneer dat heeft verloren. Hij raapt het op en stopt het in zijn portemonnee.Buiten wordt de man aangesproken door een vrouw die vraagt of hij misschien een tientje heeft gevonden in de winkel. Dat zou van haar zijn. Meneer denkt meteen aan de situatie van kort daarvoor. Hij dacht al dat het geld niet van hem was, omdat het opgevouwen was. Hij doet dat nooit. Daarom haalt hij het geld uit zijn portemonnee en geeft het aan de vrouw.Even later merkt de 86-jarige meneer dat zijn pinpas weg is en dat er al 1200 euro van zijn rekening is verdwenen. Waarschijnlijk is zijn pincode afgekeken tijdens het afrekenen in de Albert Heijn. De man en de vrouw zijn allebei duidelijk in beeld bij de verschillende babbeltrucs en pintransacties.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem