Vrouw neemt geld op met gestolen pinpas in Rijswijk

De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie

RIJSWIJK - Tijdens het winkelen in winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk raakt een 77-jarige vrouw haar pinpas kwijt. Ze heeft geen idee hoe dat is gebeurd. Blijkbaar is ook haar code afgekeken, want even later neemt een vrouw geld op met de pinpas.

Geschreven door Team West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 31 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.



De pinnende vrouw is duidelijk in beeld als ze op zondag 23 april het geld opneemt. Ze draagt een hoofddoek, een jas die tot aan haar heupen komt en een witte broek.



Herkent u de vrouw?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op

