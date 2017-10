Man krijgt klap in gezicht om opmerkingen over praten in stiltecoupé

DEN HAAG - Een 55-jarige man heeft op station Den Haag Centraal een harde klap in zijn gezicht gekregen van een medereiziger. Het slachtoffer vroeg in de stiltecoupé van de trein een aantal keer of een groep vrouwen wilde ophouden met praten. Een man die daar niets mee te maken had, gaf het slachtoffer bij aankomst op het station een klap. De verdachte is vastgelegd op bewakingsbeeld.

Geschreven door Team West

De 55-jarige man reist op vrijdagavond 15 september van Utrecht naar Den Haag. In de stiltecoupé zit een groep vrouwen te kletsen. De man vraagt een aantal keer of ze stil willen zijn, maar ze trekken zich daar niets van aan. Nadat hij ook een conducteur heeft aangesproken, hoort hij achter hem een man zeggen dat hij hem een klap zal verkopen. Die man heeft op dat moment niets met de situatie te maken en wordt ook niet door het slachtoffer aangesproken op zijn gedrag.



De rest van de reis gebeurt er niets bijzonders. Om 19.53 uur komt de trein aan op station Den Haag Centraal. De latere verdachte stapt als één van de eersten uit de trein. Hij loopt richting de stationshal, waar hij wordt opgewacht door twee vrouwen. Hij loopt niet meteen door, maar blijft nog even staan.



Spugen en slaan



Als de 55-jarige man hem passeert, spuugt hij naar hem en het slachtoffer zegt hier iets van. Op dat moment komt de verdachte op hem af en geeft hem een harde klap in zijn gezicht. Omstanders grijpen in en zorgen ervoor dat het niet verder uit de hand loopt. In de commotie die ontstaat loopt de verdachte samen met de twee vrouwen weg. Het slachtoffer houdt er een gezwollen oogkas aan over.



De verdachte is een blanke man van ongeveer 25 jaar oud en zo'n 1.75 meter lang. Hij is vrijwel kaal en draagt een zonnebril bovenop zijn hoofd. Hij draagt een zwart jack en een rode trainingsbroek met witte strepen aan de zijkant, heeft een grote zwarte rugtas op zijn rug en draagt wit met donker gestreepte slippers en witte sokken.



