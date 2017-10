45 jaar oude Leidse tabakswinkel sluit na overval: ‘Eeuwig zonde’

LEIDEN - ‘Het is leuk joh. Gewoon een beetje rommelen. Het is echt m’n kind.’ Goof Duivenvoorde en zijn vrouw staan al sinds 1972 achter de toonbank van hun tabakswinkel aan huis in de Mauritsstraat in Leiden. Daar komt binnenkort een einde aan: de winkel gaat dicht na een overval. Het slachtoffer vertelt zijn verhaal in Team West en de politie toont bewakingsbeelden van de twee verdachten.

De overval vindt plaats op zaterdagmiddag 30 september rond 14.10 uur. De 70-jarige meneer Duivenvoorde zit in zijn woonkamer naast de winkel en hoort het belletje van de deur, dat aangeeft dat er een klant is. Als hij opstaat, staat hij oog in oog met een jongen die roept dat het een overval is.Meneer Duivenvoorde bedenkt zich geen moment en grijpt de jongen vast. Hij dwingt hem naar achter en geeft hem een klap tegen zijn hoofd, waardoor hij op de grond valt. De dader komt overeind en steekt het slachtoffer met een mes in zijn duim. Op dat moment is een tweede dader bezig om pakjes sigaretten in zijn jaszakken te proppen.Door het verzet gaan de twee overvallers er als een haas vandoor. ‘Ik laat me toch niet bedonderen door een paar van die snotneuzen? Ik ben heel kwaad op die gasten. Ze halen m’n eten onder m’n klauwen vandaan. En m’n hobby’, zegt meneer Duivenvoorde. Na de overval moet hij naar het ziekenhuis om de wond in zijn hand te laten hechten. Inmiddels is hij weer hersteld.Omdat de winkel al eerder is overvallen, is dit de laatste druppel: de zaak gaat binnenkort dicht, op aandringen van de kinderen van meneer Duivenvoorde. Hij en zijn vrouw hebben het er moeilijk mee. ‘Als het zo moet gaan… het kan niet anders. Zonde, eeuwig zonde.’De verdachten zijn kort voor de overval gefilmd in de Willemstraat, vlakbij de winkel. Het gaat om twee vermoedelijk licht getinte jongens die hun capuchon strak om hun gezicht hebben getrokken. Eén van hen is helemaal in het donker gekleed en wordt 16 tot 18 jaar oud geschat. De ander is 15 à 16 jaar oud en wordt door het slachtoffer omschreven als ‘een ventje.’ Hij draagt een opvallende trui: wit van boven en zwart van onder.De politie is op zoek naar getuigen die de overvallers hebben gezien in de buurt van de winkel. Eén van hen is na de overval via de Willemstraat richting de Driemanschapskade gevlucht en is daarbij ook gefilmd. Hij heeft op dat moment een rode of roze tas bij zich. De andere dader is via de Bronkhorststraat weg gerend. Na de overval heeft de politie al een 15-jarige jongen aangehouden als verdachte. Na onderzoek blijkt dat hij niets met de zaak te maken heeft.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem