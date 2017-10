Paarden slaan op hol na inhaalactie vrachtwagen, vrouwen gewond

SCHIPLUIDEN - Twee vrouwen zijn tijdens een tocht met paard en wagen door Schipluiden gewondgeraakt. Toen de vrouwen werden ingehaald door een vrachtwagen, schrokken de paarden en sloegen ze op hol, waardoor de wagen kantelde.

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 op de Gaagweg. Volgens getuigen reed de vrachtwagen al een rijdje achter de vrouwen. Toen de paarden op hol sloegen, renden ze 100 meter door in volle galop.Bij de plek waar de paarden thuishoren, sloegen ze plots rechtsaf. Hierdoor sloeg de wagen om en kwamen de twee vrouwen ten val. Ze zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.De politie wil weten wie de vrachtwagenbestuurder is. Deze chauffeur reed in een witte vrachtwagen met daarop een paarse onderbalk en paarse sterren. Ook stonden de woorden Amsterdam - Rijnsburg - Westland in paarse letters op het voertuig.