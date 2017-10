Krijgen we een nieuw dorp bij ons in de buurt?

DEN HAAG - Als het aan D66 ligt, hoort het buurtschap Groenendijk binnenkort niet meer bij Hazerswoude-Rijndijk. Ook de inwoners van Groenendijk zouden graag willen dat hun woonplaats een zelfstandig dorp wordt, meldt mediapartner Studio Alphen.

Omdat er in Groenendijk nieuwe woningen komen, wordt de plaats volgens D66 dusdanig groot dat Groenendijk vergelijkbaar wordt met andere kernen in de gemeente Alphen aan den Rijn, waar Hazerswoude-Rijndijk onder valt.Maar dat is niet de enige reden waarom Groenendijk volgens de partij een dorp zou moeten worden . Tussen de rand van Groenendijk en de rand van Hazerswoude zit een volle kilometer. Ook geografisch gezien zou de plaats volgens D66 dus zelfstandigheid verdienen.Volgens de politieke partij willen de inwoners van het buurtschap zelf ook graag zelfstandig worden. 'Recent is gebleken dat inwoners van Groenendijk zelf graag zouden zien dat hun buurtschap als zelfstandige kern binnen de gemeente wordt erkend. Groenendijk heeft al jaren een actief inwonersoverleg en er is bewust voor gekozen om deze niet samen te voegen met het bewonerscomité van Hazerswoude-Rijndijk.'