Verdachte aangehouden om liquidatie op parkeerplaats Den Haag

DEN HAAG - Een 32-jarige man uit Utrecht is gearresteerd omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de liquidatie van Farid Souhali. Die werd doodgeschoten op een parkeerplaats in de Haagse wijk Wateringse Veld. De verdachte Utrechter is dinsdag aangehouden in de gevangenis van Dordrecht.





De 39-jarige Farid werd Tweede Paasdag doodgeschoten op het parkeerterrein aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag. De politie trof hem laat op de avond dood aan in zijn auto. Hij was een bekende van de politie.Na onderzoek van de politie bleek dat er een grijze stationwagen betrokken was bij het schietincident. De politie vroeg onder meer in Team West en Opsporing Verzocht om tips van het publiek. Nog altijd is de politie op zoek naar mensen die mogelijk meer gezien hebben of weten over de achtergronden van het schietincident.