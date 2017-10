Haagse politiemedewerker (35) opgepakt vanwege lekken

DEN HAAG - Een 35-jarige medewerker van de politie-eenheid Den Haag is dinsdagochtend gearresteerd. De opsporingsambtenaar wordt ervan verdacht informatie te hebben gelekt, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De man, van wie het OM niet wil zeggen welke functie hij exact heeft, zit momenteel vast. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Formeel wordt hij verdacht van 'het schenden van zijn ambtsgeheim'. Omdat het onderzoek in volle gang is, kan het OM vooralsnog niet meer zeggen over deze zaak.De politie Den Haag heeft meer ervaring met lekkende politiemensen. Vorige week nog werd politiemol Amine A. veroordeeld tot vier jaar celstraf, omdat hij zijn ambtsgeheim had geschonden en lid was van een criminele organisatie. De voormalige hoofdagent verstrekte politieinformatie over hennepkwekerijen aan zijn criminele vrienden en liet zich omkopen.Uit recent onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat de afgelopen vijf jaar in Nederland tachtig zaken werden ontdekt waarin politiemensen en andere ordehandhavers corrupt bleken. In de helft van de gevallen ging het om politiemensen. Veelal schonden ze hun ambtsgeheim en onderhielden ze ongewenste contacten met criminelen.