Verdachte liquidatie Den Haag zou uitgeleverd worden aan Duitsland

DEN HAAG - De man die dinsdag in de gevangenis van Dordrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van Farid Souhali in Den Haag zou worden uitgeleverd aan Duitsland. Dat laat de politie aan Omroep West weten. De 32-jarige Utrechter wordt daar verdacht van het plegen van een serie ram- en plofkraken. De man zat sinds augustus vast.

Volgens de politie stond de dinsdag aangehouden man op het punt uitgeleverd te worden aan Duitsland vanwege een reeks ram- en plofkraken. Of hij bij de zogenoemde 'Audi-bende' hoort, een groep die tientallen ram- en plofkraken pleegde in Duitsland, wil de politie niet zeggen. De uitlevering aan Duitsland gaat niet door nu hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord in Wateringse Veld.



De 39-jarige Farid werd Tweede Paasdag dit jaar doodgeschoten op het parkeerterrein aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag. De politie trof hem laat op de avond dood aan in zijn auto. Hij was een bekende van de politie.