GroenLinks-lijsttrekker Kapteijns: ‘Alle dieselauto’s uit Den Haag weren is haalbaar’

DEN HAAG - Het is haalbaar om alle dieselauto's de stad uit te bonjouren. Dat is de overtuiging van de Haagse GroenLinks-lijsttrekker Arjen Kapteijns. In het concept verkiezingsprogramma van de partij staat dat vanaf 2025 vervuilende dieselauto's niet meer welkom zijn in Den Haag. Kapteijns: 'Andere steden in Europa zoals Parijs, Athene en Madrid hebben deze maatregel al ingevoerd.'

GroenLinks kiest in het verkiezingsprogramma voor minder auto's en meer openbaar vervoer en fietsers. 'De stad groeit', zegt Kapteijns. 'Daarom moeten we keuzes maken. Volgens GroenLinks kunnen we met minder auto's toe. We investeren dus in fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.'De partij neemt vergaande maatregelen om het gebruik van de auto terug te dringen. Zo wil de partij in heel Den Haag betaald parkeren invoeren en wordt de tweede parkeervergunning vijf keer duurder dan de eerste. Daarnaast wil GroenLinks de autoluwe binnenstad uitbreiden en vanaf 2025 alle dieselauto's uit de stad weren.'Het is haalbaar om dieselauto's de stad uit te krijgen', zegt Kapteijns. 'Andere Europese steden doen dat al. Het is een maatregel die de luchtkwaliteit in de stad verbetert. Dat is nodig want in Den Haag is de luchtkwaliteit bijna het meest ongezond van heel Europa. We moeten dus stappen zetten, zeker omdat we hebben afgesproken om in 2030 klimaatneutraal te zijn.'Om dat doel te bereiken wil GroenLinks zo snel mogelijk overstappen op schone, elektrische auto's. 'We moeten dus beginnen met de meest vervuilende, oude dieselauto's aan te pakken. Hiervoor willen we de sloopregeling gebruiken en uitbreiden. Dat betekent dat je geld krijgt als je je oude auto sloopt.'Het gebruik van elektrische auto's of deelauto's gaat GroenLinks stimuleren. Daarom halveert de partij tot 2022 de kosten voor een parkeervergunning voor deze auto's. Elektrische deelauto's mogen gratis parkeren.'GroenLinks is geen anti-auto partij', vindt Kapteijns. 'Maar we moeten wel af van het gemak waarmee we de auto nu gebruiken voor ritten die we makkelijk met bijvoorbeeld de fiets kunnen doen.'De GroenLinks-leden moeten het verkiezingsprogramma nog goedkeuren. Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.