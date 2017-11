82-jarige naaister uit Gouda zoekt paspop; wie maakt haar blij?

Paspop

DEN HAAG - 'Kleren maken de man' luidt het gezegde. Maar ook de 82-jarige Helena de Haan uit Gouda, want ze naait zich suf en maakt de mooiste creaties. Nu is ze op zoek naar een paspop en hoopt die via Superdebby te vinden!

Helena zit iedere dag achter de naaimachine. Rokken, broeken, blouses... ze draait haar hand er niet voor om en naait ze met behulp van patronen uit het Duitse blad Burda. Nu is ze op zoek naar een paspop maat 46. 'Ik ben de jongste niet meer en ik vind het een gedoe om me iedere keer aan en uit te kleden. Het zou zo fijn zijn als dat niet meer hoeft.'



Kledingatelier



De Goudse struint twee keer per jaar de lapjesmarkt in Gouda af op zoek naar mooie stoffen waar ze de rest van het jaar mee zoet is. Hoewel ze voornamelijk voor zichzelf kleding maakt krijgt ze regelmatig complimenten en vragen van mensen of ze ook kleding op aanvraag wil maken. 'Ik kan zo een kledingatelier beginnen. Hoewel het er hier in mijn kamer nu al wel zo uit ziet, aldus Helena.'



De Goudse is op zoek naar een paspop maat 46. 'Ik ben een flinke meid dus heb een flinke paspop nodig voor de kleding.'



Kun jij Helena helpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl