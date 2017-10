Moeder van vermoorde journalist James Foley spreekt in Vredespaleis

Condoleance voor de in 2004 vermoorde journalist James Foley. (Foto: ANP)

DEN HAAG - De moeder van James Foley, de Amerikaanse journalist die in 2014 in Syrië werd vermoord door Islamitische Staat (IS), spreekt donderdag op een congres in het Vredespaleis in Den Haag. Diane Foley zal als belangrijkste gast het woord voeren op Free Press Live 2017 over geweld, bedreigingen en onderdrukking van journalisten. Ook spreekt ze leden van de Tweede Kamer-commissie voor Buitenlandse Zaken.





Journalist en freelance-persfotograaf James Foley werkte behalve in Syrië onder meer in Libië, Irak en Afghanistan. Hij is 40 jaar geworden.



James Foley werd ontvoord en in augustus 2014 door IS-strijders onthoofd. IS verspreidde destijds geregeld videobeelden van onder meer verdrinking, verbranding en onthoofding van slachtoffers om tegenstanders af te schrikken.