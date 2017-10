Samantha Steenwijk uit The Voice op logopedie: 'Ik moet mijn Haagse accent kwijtraken'

DEN HAAG - De Haagse volkszangeres Samantha Steenwijk volgt logopedie omdat ze haar Haagse accent kwijt moet raken. Dat vertelt ze aan Omroep West. 'Ik moet minder Haags praten, maar dat lukt natuurlijk voor geen meter', lacht ze.

Geen managers, geen dikke limousine, geen beveiligers: Samantha Steenwijk komt deze dinsdagmiddag 'gewoon', alleen en in haar eigen auto, naar de studio's van Omroep West om een interview te geven. Ze is en blijft een volkszangeres. Maar ze is wel iets te laat. Heeft ze dan toch sterallures ontwikkeld? Nee hoor. 'Sorry', verontschuldigt ze zich. 'Ik moest nog naar de logopedist en dat liep een beetje uit', zegt ze.Afgelopen vrijdagavond zagen 2,2 miljoen Nederlanders de sympathieke Haagse schitteren met haar uitvoering van Andre Hazes' bekende nummer 'Ik leef mijn eigen leven', tijdens de blind auditions van The Voice of Holland. Steenwijk, die eerder al te zien was in het programma Bloed, Zweet en Tranen, is van plan het ver te schoppen.Maar daarvoor moet zij wel een offer brengen, zo lijkt het. 'Ik moet wat minder Haags praten om het allemaal wat meer geaccepteerd te krijgen. Want ik praat wel heel erg Haags. Ik ben daar al een half jaar mee bezig', vertelt ze openhartig. 'Dus het is al veel minder geworden. Het was echt wel heel erg.'Maar dat is toch ook juist wie ze is? 'Het is een stukje acceptatie in Nederland. Als iemand heel erg plat Limburgs praat, wordt hij ook niet geaccepteerd. Zo is dat met elk dialect. Behalve Amsterdams dan misschien, maar de rest moet altijd wel een beetje er aan werken. Dat is gewoon zo en dat is geen probleem.'Toch zou je denken dat een echte Hagenees daar een beetje 'schijt an' heeft? 'Als ik thuis zit met een borrel, praat ik ook gewoon plat Haags hoor. Wees maar niet bang', stelt ze ons gerust.Wat haar favoriete Haagse woord is, kan ze niet zeggen. 'Nee, dat gaan we niet doen.' Is het soms een vies woord? Dan klinkt er een bulderende lach. 'Dat kan ik echt niet zeggen. Dat is echt heel erg', zegt ze beschroomd.