Lekker fris: vrachtwagen verliest lading slachtafval

HAZERSWOUDE-DORP - Een vrachtwagen is dinsdagmiddag voor de stoplichten op de N11 bij Hazerswoude een lading slachtafval verloren. De weg ligt bezaaid met resten vlees.

Dat gebeurde in de richting van Bodegraven. Wat er precies is gebeurd, kan het vrachtwagenbedrijf niet zeggen. 'Daar gaan we niet op in'. Een rijstrook is afgesloten en de vertraging op de N11 is ongeveer een kwartier. Het wegdek wordt schoongemaakt.