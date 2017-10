Snackbar strijdbaar na duikeling in Cafetaria Top 100: 'We gaan er wat mee doen'

AMMERSTOL - In een jaar tijd kelderde Snackpoint De Sticht in Ammerstol van plaats acht naar 83 in de Cafetaria Top 100. 'Au! Dat is in eerste instantie rauw op ons dak gevallen', laat eigenaar Pieter Hoogendoorn weten aan Omroep West. Hij neemt de opmerkingen in het juryrapport serieus. 'We gaan er zeker wat mee doen.'

Zijn snackbar is vergeleken met vorig jaar 75 plekken gezakt. Hoogendoorn vraagt zich af hoe dat kan. 'De bedrijfsvoering en de inrichting zijn het afgelopen jaar niet veranderd. Ik heb het rapport kort gelezen. Wat als eerste opviel, was dat een lid van de vakjury dit een geweldige zaak vindt die voldoet aan alle eisen van deze tijd. Een ander vond het een gemiddelde cafetaria, maar geen topzaak.'Volgens hem zit de daling in kleine dingetjes. 'Ze vonden het wat warm in de zaak, daarmee verlies je punten. Vorig jaar was alles top, alles klopte. Het enige verbeterpunt was dat we te veel reclame in de cafetaria hadden. Dat hebben we weggehaald. Nu zegt een meneer juist dat er te weinig sfeer in de zaak is. Ach, het zijn momentopnames.'Hij belooft beterschap. 'We zullen de opmerkingen van de vakjury implementeren, zonder dat er schokkende dingen veranderd worden. Denk bijvoorbeeld aan het aankleden van de binnen- en buitenkant. Ik zeg altijd: wie geknipt en geschoren wordt, moet stilzitten. We gaan gewoon de draad weer oppakken. En ik blijf positief, want we staan nog steeds in de top-100.'