Man (26) hoort celstraf eisen voor aanslag op huis ex-partner

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige Hagenaar vanwege een 'aanslag' op de Rijswijkse woning van zijn ex-partner met illegaal vuurwerk. Bovendien zou de man ook zijn huidige vriendin mishandeld hebben.

Op 4 juni dit jaar gooide hij vuurwerk in de flatwoning aan de Huis te Landelaan in Rijswijk. Volgens flatbewoners stond het hele gebouw te trillen, en kwam er rook uit het appartement. Herman van S. (26) verklaarde dinsdag bij de Haagse rechtbank dat hij die dag zijn emoties niet meer onder controle had omdat hij geen omgangsregeling kreeg voor zijn zoontje. 'Ik heb dit uit wanhoop gedaan', zei hij over het vuurwerkincident. 'Het was boosheid. Als vader ga je het nooit winnen in dit land.'Zijn zoontje en ex-partner waren niet thuis toen hij het vuurwerk naar binnen wierp. De verdachte had dat van tevoren uitgevogeld. 'Ik heb wel zes keer aangebeld', verzekerde hij de rechtbank. 'Ik wist 1000 procent zeker dat ze niet thuis waren.' Volgens de politie zou hij een Cobra, dat is zwaar en illegaal vuurwerk, gebruikt hebben. Dat bestreed de verdachte. 'Het was een strijker, dat is normaal vuurwerk.' Bij zijn ex-partner zat de schrik er in ieder geval goed in. Die hield zich na de explosie een week schuil in een vakantiehuisje.Op 14 juni, tien dagen na het incident met het vuurwerk, ging de Hagenaar weer door het lint. In de auto zou hij zijn huidige vriendin tijdens een ruzie mishandeld hebben. De vrouw kreeg klappen, en hij zou haar ook bij de keel gegrepen hebben. Tijdens de ruzie zou hij als een wildeman door Den Haag gescheurd hebben. Op de kruising van de Erasmusweg en de Dedemsvaartweg botste hij volgens het OM tegen een scootmobiel aan, en reed vervolgens door rood licht weg.Van zijn capriolen op de weg wist de verdachte zich bij de rechtbank niets meer te herinneren. Hij gaf wel toe dat hij zijn vriendin had geslagen, maar hij had haar niet bij de keel gegrepen. Volgens de officier van justitie is er wel degelijk bewijs voor. 'Het lijkt er veel op dat verdachte compleet los gegaan is op zijn vriendin', zei de aanklaagster op de strafzitting.De Hagenaar zit al ruim drie maanden vast voor de aanslag met vuurwerk en de mishandeling. Zijn advocaat vroeg dinsdag om onmiddellijke vrijlating, maar dat verzoek werd afgewezen. Over twee weken hoort verdachte welke straf hij krijgt van de rechtbank.