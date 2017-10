Dag en nacht met kaas bezig: Leidse kaaskenner krijgt bijzondere eer

LEIDEN - Door zijn aderen stroomt geen bloed, maar gesmolten kaas, zegt hij zelf. Kaaskenner Ed Charvernac komt uit Alphen aan den Rijn, en heeft sinds zes jaar een delicatessenwinkel in Leiden. Hij weet over 1500 verschillende soorten kazen wel iets te vertellen. En daarom behoort hij sindskort tot een wel heel bijzonder kaasgilde, waar nog geen 100 mensen toe behoren.

De wieg van Ed Chavernac, in Leiden ook wel bekend 'de Fransoos', stond in het land van de kaas: Frankrijk. Hij verhuisde voor de liefde naar Alphen aan den Rijn en opende zes jaar geleden een winkel aan de Doezastraat in Leiden. Zijn passie voor kaas begon op de familieboerderij, waar hij zijn oma hielp bij het maken van kaas.Sindsdien heeft Ed een passie voor kaas, en die passie zorgt ervoor dat Ed toe mag treden tot La Guilde des Maîtres Fromagers aux Pays-Bas, een select gezelschap van mensen met een uitzonderlijke kennis van kaas.