Taart van de politie na winnen prijs voor beste politieteam

DEN HAAG - Met een politiebus vol taarten reden Jan Kok en zijn collega's dinsdag door de Haagse Schilderswijk en Transvaal. Die taarten waren bedoeld als bedankje voor de partners van het project 'de culturele wasstraat'. Met dat project won het team van de politie Hoefkade in Den Haag de prijs voor beste politieteam van het jaar.

Jan is apetrots op het project en alle mensen die er aan meewerken, want 'zonder hun kunnen we dit niet', benadrukt hij. 'De culturele wasstraat' is na de rellen van 2015 opgestart om het vertouwen tussen bewoners, van buurten in en rond het centrum en de politie te verbeteren.Agenten die in deze wijken gaan werken moeten eerst meelopen met Jan, hij laat ze kennismaken met de buurt. Zo gaan de agenten bijvoorbeeld naar een koffiehuis, een moskee, of lopen een dag mee op een school. Zoals het Johan de Witt College.Schooldirecteur Hans Huizer is erg te spreken over het project. Hij legt uit dat het een goede manier is voor leerlingen en agenten om elkaar beter te leren kennen. 'Als er dan wat is, dan kunnen ze ook met leerlingen omgaan', zegt hij.Ook in het buurthuis Mandelaplein even verderop lovende woorden over het project. Daar organiseerden ze een iftar-maaltijd tijdens de islamitische vastenmaand ramadan, werd er gekookt en gingen jongeren in debat met agenten. 'Op die manier hebben we de verbinding proberen te zoeken tussen jongeren en agenten die nieuw in de wijk waren', vertelt een jongerenwerker.Op de vraag of de aanpak niet te soft is, is Jan duidelijk: handhaven heeft nog steeds de hoogste prioriteit bij de politie. 'Ik noem dat het waakzame, maar het dienstbare dat mag ook wel een beetje worden benadrukt en daar zijn we dan nu druk mee bezig.'En Jan, die jarenlang de leiding had over alle wijkagenten in en rondom het centrum in Den Haag, is ook vooral praktisch als het gaat om het oplossen van problemen. 'Als we dat met theedrinken kunnen doen, dan moeten we dat vooral doen. Lukt dat niet, dan worden ze op linie gezet en doen we het op een andere manier.'