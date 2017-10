Vogeltrainer Avifauna slaat na tien jaar vleugels uit

ALPHEN AAN DEN RIJN - Na bijna tien jaar komt er een einde aan een bijzonder tijdperk voor Martijn de Roeck. De Leidenaar is het vaste gezicht van de vogeldemonstraties in vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. Maar De Roeck vindt het tijd voor iets nieuws en nam dinsdagmiddag afscheid.

'Elke dag is voor mij een bijzonder moment geweest om hier te staan', zegt de vertrekkend vogeltrainer. Maar nu kiest hij voor een carrière in de ICT. 'En dat in plaats van het werk met de vogels hier in Avifauna.'De 29-jarige De Roeck is trots op wat hij en zijn collega's de afgelopen tijd hebben bereikt. 'Als je dan ziet hoe die vogels vliegen, dan denk ik: dat hebben we toch goed voor elkaar gekregen in de tien jaar dat we hier zitten.'Onder luid applaus en met een bos bloemen van de directeur werd Martijn de Roeck bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de vogels in Avifauna. 'Dit is te mooi om waar te zijn', zei hij na afloop geëmotioneerd. 'Het is wel even zwaar, maar het komt wel goed hier.'