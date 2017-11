COLUMN: Fietsie foetsie

DEN HAAG - Bestaan er Nederlanders die het nog nooit hebben meegemaakt? Je bent de stad in geweest, komt terug bij waar je fietsie stond, maar die blijkt foetsie. Alleen een doorgeknipt slot resteert van je dierbare tweewieler.

Weinig delicten zijn zo herkenbaar en zo ergerlijk. Met bijna een half miljoen gestolen fietsen per jaar is fietsendiefstal de meest voorkomende vorm van diefstal in Nederland.Een groot probleem dus. Maar is het ook een onuitroeibaar probleem? Dat beeld is zo langzamerhand ontstaan. Toch vraagt dat beeld – zonder de hardnekkigheid van het probleem te willen ontkennen - om nuancering.Want de pakkans is afgelopen jaren flink gestegen. Dat komt onder meer door de inzet van lokfietsen. Volgens recent onderzoek van de universiteit Tilburg werken die uitstekend bij de aanpak van fietsendiefstal. Waar de lokfiets wordt ingezet, daalt het aantal aangiften van gestolen fietsen met zo’n veertig procent.Ook gaat de politie bij concrete aanknopingspunten écht aan de slag met fietsendiefstallen. Vorige week zagen we daarvan een mooi voorbeeld. Speurwerk dat begon in Katwijk leidde tot de aanhouding van zes Polen, verspreid over Den Haag, Rijswijk en de Rotterdamse regio.Die jongens pakten de zaken groots aan. Elke week reden ze met een busje gestolen fietsen vanuit Nederland naar Polen. Batavus, Gazelle, Koga Miyata en ook elektrische fietsen; ze hadden duidelijk een voorliefde voor het duurdere segment.Jammer genoeg voor hen zijn ze daarbij vorige week op heterdaad betrapt. Daarnaast hield de politie zoekingen in verschillende loodsen waar de bende zijn gestolen waar verzamelde. In Nederland maar ook in een loods in Polen van waaruit het spul weer werd verkocht.De dierbare fietsen zijn hiermee nog niet terug. Helaas. Maar wel is een groot aantal fietsendiefstallen hiermee opgelost. En hopelijk een nog groter aantal voorkomen.Als het aan het OM ligt, worden deze gasten voor een flinke tijd opgeborgen. Op fietsendiefstal staat – als voor elke diefstal – een maximale straf van vier jaar. Bovendien ging het hier om een georganiseerd verband. Dus dat wordt wat ons betreft foetsie fietsie boefie.Uw hoofdofficier,Bart Nieuwenhuizen