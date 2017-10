OM eist werkstraf tegen Hagenaar (33) om tongzoenen 14-jarig meisje

DEN HAAG - Tien jaar geleden werd Hagenaar Danny ten B. (33) al eens tot een werkstraf veroordeeld voor het misbruiken van een minderjarig meisje. Dinsdag werd er opnieuw 200 uur werkstraf tegen hem geëist, omdat hij in april 2015 als zangdocent een 14-jarige leerlinge meerdere malen zou hebben getongzoend.

Ook eiste het OM drie maanden voorwaardelijke celstraf. 'Hier was sprake van grooming. Het is nog maar de vraag wat er nog meer gebeurd was als de moeder niet had ingrepen', aldus de aanklaagster. De docent moest eerder al weg bij de school vanwege de affaire De verdachte zelf kwam niet opdagen tijdens de behandeling van de strafzaak tegen hem bij de Haagse rechtbank. Wel stuurde Ten B. zijn advocaat Michel van Stratum om alsnog het woord voor hem te doen: 'Mijn cliënt is onder behandeling geweest bij een psycholoog, die heeft hem aangeraden niet naar de zitting te komen omdat hij dat nu niet aankan, ook vanwege de media-aandacht.'Het inmiddels 16-jarige slachtoffer verscheen wel en sprak zachtjes tot de rechters. 'Ik leerde Danny, hij was toen 31, kennen in een periode dat ik niet lekker in mijn vel zat. Juist in deze periode ontfermde hij zich over me. Ik trok steeds mee naar hem toe tot we een relatie kregen'. Hij nam haar mee naar zijn studio. Daar lagen ze lepeltje-lepeltje en zou er zijn gezoend.'Ik was blind van verliefdheid, ik deed alles wat hij vroeg'. Zo verwijderde ze op zijn aanwijzingen de talloze appberichten die hij stuurde en ook 'bepaalde' foto's van haarzelf die zij hem terugstuurde. Verder moest ze van hem liegen tegen haar vriendinnen, die ze daardoor kwijtraakte. Op een gegeven moment kwam haar moeder achter de verboden relatie doordat zij toch appjes zag. Ze stapte naar de politie.Bij de politie werd door deskundigen een groot deel van de op het mobieltje gewiste berichten weer tevoorschijn getoverd. Ze bleken veelal erotisch van aard, zoals: 'Vroeger had je geen tieten, je bent een vrouw nu'. In de berichten werd haar ook gevraagd samen seksfilms te gaan kijken. Ook passages uit het dagboek van het meisje dienen volgens de aanklaagster als ondersteunend bewijs. Allemaal goed en wel, vindt verdachtes advocaat: 'Maar alleen het tongzoenen is ten laste gelegd, en daar was niemand bij, dus vraag ik vrijspraak'.Het slachtoffer eist 500 euro smartengeld van haar oud-docent. 'De gevolgen zijn tot op de dag van vandaag voelbaar, ik voelde mij erg down, pessimistisch, ik kon de motivatie voor school niet meer opbrengen en ben mijn vertrouwen in mannen volledig verloren. Ik ga relaties uit de weg.'Op 14 november doet de rechter uitspraak.