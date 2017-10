Verdachte (39) krijgt zijn zin: veroordeling voor bedreigen ex-vrouw

HAZERSWOUDE-DORP - Honderden dreigberichten had een Leidenaar naar zijn ex-vrouw in Hazerswoude-Dorp gestuurd. Hij is daarvoor dinsdag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur en verplicht reclasseringstoezicht. Saillant: zijn advocate had om een straf gevraagd, terwijl de aanklaagster dat juist niet nodig vond.

bitch, ik maak je dood.' De vrouw verloor plukken haar van de stress die dat gaf.



Bijzonder element in deze zaak was dat het Openbaar Ministerie (OM) tijdens de behandeling van twee weken geleden het voorstel aan de rechtbank deed om



Gulden middenweg



Maar de verdachte accepteerde niet dat hij ontoerekeningsvatbaar was. Hij wilde serieus worden genomen: spijt betuigen, verantwoordelijkheid dragen voor zijn daden en een straf krijgen. Daarom 'eiste' zijn advocate juist een werkstraf voor hem. De rechtbank lijkt nu voor een gulden middenweg te hebben gekozen door een geheel voorwaardelijke werkstraf op te leggen.



