Beloning voor gouden tip over moordpoging op Zeynel Er

LEIDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt naar de dader of daders van de moordpoging op Zeynel Er in Amsterdam in november 2015. Zeynel Er werd na de mislukte liquidatiepoging in juni 2016 doodgeschoten in Leiden.

Dat gebeurde op de hoek van de Rooseveltstraat en de Gieterijstraat in Leiden. Zeynel Er was directeur van een bouwbedrijf.De aanslag op zijn leven in Amsterdam overleefde Zeynel Er. Hij was de baas van Haydar Zengin, die werd in oktober 2015 doodgeschoten in het kantoor van Er aan de Amsterdamse Derkinderenstraat. Het is niet duidelijk waarom dat gebeurde. Het OM looft daarom een beloning uit van 20.000 euro voor de gouden tip over de moord op Haydar Zengin en 15.000 euro voor de liquidatiepoging op zijn baas Zeynel Er. Opsporing Verzocht liet dinsdagavond beelden zien van mogelijk belangrijke getuigen.Sinds juli 2016 zitten twee verdachten vast in deze zaak. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Er. De twee beroepen zich op hun zwijgrecht . 'Als ik dingen ga verklaren, dan ben ik straks aan de beurt. Het is gewoon te gevaarlijk', zei een van hen in de Haagse rechtbank.