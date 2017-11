West Wekker: Verdachte wil straf en politie start pilot stopformulieren

DEN HAAG - Goedemorgen! Een verdachte wilde zelf dolgraag veroordeeld worden en de Haagse politie start met zogenoemde stopformulieren om etnisch profileren aan te pakken. Dat en meer lees je in de West Wekker.

Het is gebeurd niet vaak dat een verdachte er zelf om vraagt, maar een Leidenaar kreeg toch zijn zin: hij werd veroordeeld voor het bedreigen van zijn ex-vrouw. Hij kreeg een voorwaardelijke werkstraf en verplichte reclasseringstoezicht.De Haagse politie gaat meedoen met een landelijke proef met het gebruik van zogenoemde stopformulieren. Met een speciale app kan de politie zien hoe vaak en waarom een persoon is aangehouden. Dit moet in kaart brengen op basis van welk gedrag de politie mensen staande houdt. 'Het geeft inzicht in het daadwerkelijke optreden van de politie op straat en beschermt zowel de burger als agent tegen willekeur en vooroordelen', aldus raadslid Hanneke van der Werf (D66).In een jaar tijd kelderde Snackpoint De Sticht in Ammerstol van plaats acht naar 83 in de Cafetaria Top 100. 'Au! Dat is in eerste instantie rauw op ons dak gevallen', liet eigenaar Pieter Hoogendoorn weten aan Omroep West.Het Openbaar Ministerie (OM) looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt naar de dader of daders van de moordpoging op Zeynel Er in Amsterdam in november 2015. Zeynel Er werd na de mislukte liquidatiepoging in juni 2016 doodgeschoten in Leiden.Een 55-jarige man heeft op station Den Haag Centraal een harde klap in zijn gezicht gekregen van een medereiziger. Het slachtoffer vroeg in de stiltecoupé van de trein een aantal keer of een groep vrouwen wilde ophouden met praten. Een man die daar niets mee te maken had, gaf het slachtoffer bij aankomst op het station een klap.De bewolking overheerst, maar af en toe breekt de zon door. De zuidwestenwind waait matig en aan zee soms vrij krachtig. Met 14 graden is het wat te warm voor de tijd van het jaar.Presentator Johan Overdevest laat wensen van eenzame ouderen in vervulling gaan. In deze aflevering: Nel is al heel lang niet meer buiten geweest, maar zou graag nog één keer met haar voeten in de Noordzee staan. Johan laat deze wens in vervulling gaan. En hij vindt een leuke kinderklas voor zijn Grijze Koppen Orkest.