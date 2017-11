Acteur Maarten Wansink leert Shakespeare in 5 dagen: 'De rest had 7 weken'

DEN HAAG - Met een onderbreking van vier voorstellingen is de theaterhit De Verzamelde Werken van William Shakespeare (ingekort) vanaf woensdag weer te zien in de theaters. Door de ophef rondom #metoo moest het gezelschap van Het Nationale Theater de acteur Jappe Claes vervangen door een nieuwe: Maarten Wansink.

De Vlaamse acteur Claes stapte op na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag als docent aan de Amsterdamse Toneelschool. Zijn opvolger Wansink had minder dan een week de tijd om zich voor te bereiden voor zijn eerste voorstelling woensdagavond in Leiden.Sinds afgelopen vrijdag probeert hij zich de lappen teksten eigen te maken.'Ik leer het stuk in vijf dagen, de rest had zeven weken', zegt Wansink. Dinsdag was zijn eerste doorloop. En dat ging volgens regisseur Theu Boermans wonderbaarlijk goed: 'De tekst is misschien nog niet het moeilijkste, maar het zijn zoveel details en overgangen en er zit zo'n hoog tempo in, dat is lastig. Maar hij doet dat verbazingwekkend.'Tijdens de doorloop heeft hij nog zo nu en dan een aanwijzing nodig van de regisseur, maar mede dankzij het hele team werkt hij zich door de voorstelling heen. Wansink: 'Trekken, duwen, wegwezen, op, af. En een fantastisch team. Je loopt naar achter, doet je armen omhoog en je hebt een nieuw kostuum. Daarom lukt het.'Toch vraagt hij zich af waar hij aan begonnen is: 'Je zegt gewoon ja omdat je een grote mond hebt, maar zo vlak voor de eerste voorstelling in Leiden denk je: Mijn hemel, waar ben je aan begonnen? Maar nu moeten we door. We gaan het doen.'