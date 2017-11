Sjaak van der Tak in het nauw: op eigen houtje subsidie verleend

WESTLAND - Vlak voor zijn afscheid als burgemeester van de gemeente Westland heeft Sjaak van der Tak op eigen gezag een financiële toezegging gedaan aan cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst. Dat meldt mediapartner WOS.

Van der Tak beloofde volgens de WOS een bedrag van 100.000 euro en liet vervolgens als voorschot 40.000 euro overmaken. 'Een onrechtmatige betaling', zo is te lezen in een dinsdagavond uitgegeven verklaring van het college van burgemeester en wethouders.Van der Tak nam 27 september afscheid . De dag daarvoor meldde hij de op 18 september gedane toezegging van een ton in de wekelijkse vergadering van het college. Daarin werd noodgedwongen besloten het bedrag in de gemeentelijke boekhouding op te nemen. Terwijl de laatste voorbereidingen voor een groots afscheid werden getroffen, liet de scheidend burgemeester 40.000 euro overmaken.Omdat het college antwoord moest geven op schriftelijke vragen van GemeenteBelang Westland, is er in de loop van de dinsdag een gesprek geweest tussen waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne en Van der Tak, waarbij ook de gemeentesecretaris en de concerncontroller van de gemeente Westland aanwezig waren. Dit mondde uit in een schriftelijke biecht.De voorzitters van de raadsfracties waren dinsdagmiddag te elfder ure uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst voorafgaand aan de commissievergadering die om 19.00 uur begon.Dave van der Meer (LPF) en Peter Duijsens (Westland Verstandig) informeerden tijdens de vergadering hoe het nu precies zat met het toegezegde geld aan Kwekers in de Kunst in relatie tot de opening van het World Horti Center.Van Ardenne lichtte daarop toe, dat er al ruim twee jaar contacten waren - veelal via e-mail - tussen Van der Tak en het bestuur van de cultuurorganisatie. De voormalig burgemeester wilde graag een band tussen de opvolger van het failliet gegane Dario Fo en het Westland in stand houden. 'Naar eigen zeggen op verzoek van de toenmalige wethouder van cultuur. Dit blijkt echter niet uit het mailverkeer', zo staat in de verklaring van het college.Toen in 2015 bleek dat er binnen het college van burgemeester en wethouders onvoldoende draagvlak was voor subsidie aan Kwekers in de Kunst, is Van der Tak met die organisatie wel blijven corresponderen over financiële steun. Daarbij handelde hij grotendeels op eigen houtje.'In het gesprek dat vandaag met hem is gevoerd, heeft oud-burgemeester Van der Tak bevestigd dat er door hem geen ambtelijk advies is ingewonnen', staat in de verklaring van het college. De reactie van Van der Tak laat nog even op zich wachten. Hij liet rond middernacht weten het document van het college nog niet te kennen.