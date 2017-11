'Ik geloofde mijn ogen niet', LPF verontwaardigd over financiële toezegging Van der Tak

WESTLAND - 'Je kan niet als burgemeester tegen een ambtenaar zeggen: 'Maak dit bedrag even over'.' LPF-fractievoorzitter Dave van der Meer is verontwaardigd dat oud-burgemeester Sjaak van der Tak op eigen houtje een financiële toezegging van 100.000 euro deed aan cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst.

'Dit gebeurde zonder dat de gemeente of het college op de hoogte was', legt Van der Meer uit. 'Dat is uit den boze.'Het nieuws over de financiële toezegging kwam dinsdagavond naar buiten. Waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne praatte de voorzitters van de raadsfracties voor de raadsvergadering van die avond bij over de actie van Van der Tak . Van der Meer ontbrak tijdens die bijeenkomst, maar kreeg de verklaring wat later op papier. 'Als je dit leest, geloof je je ogen niet.'Volgens Van Ardenne waren er al ruim twee jaar contacten - veelal via e-mail - tussen Van der Tak en het bestuur van de cultuurorganisatie. De voormalig burgemeester wilde graag een band tussen de opvolger van het failliet gegane Dario Fo en het Westland in stand houden. 'Naar eigen zeggen op verzoek van de toenmalige wethouder van cultuur. Dit blijkt echter niet uit het mailverkeer', zo staat in een verklaring van het college.Grote vraag is wat de gemeente Westland gaat doen met deze situatie. 'Je kan dit geld moeilijk terughalen', benadrukt de LPF-fractievoorzitter. 'Het is toegezegd en je moet betrouwbaar zijn zijn als bestuur. We gaan dit tijdens de begrotingsbehandeling bespreken. Maar ja, we kunnen moeilijk een motie van afkeuring indienenen tegen iemand die weg is...'