Het Knagertje op zoek naar nieuwe baasjes voor afgedankte Degoes

Degoes bij het Knagertje

DEN HAAG - Bij knaagdierenopvang het Knagertje in Den Haag zijn maar liefst 95 degoes binnengebracht. De knaagdieren komen bij een Belgische vrouw vandaan die niet meer voor de dieren kon zorgen. Geertje van Kranen van het Knagertje is dringend op zoek naar nieuwe onderkoms voor de dieren.

'De degoe is familie van de uit chili afkomstige cavia,' vertelt Geertje. 'De dame waarvan de degoes waren, hield ze allemaal samen in één ruimte. Hierdoor konden de knaagdieren zich razendsnel voortplanten. ,,Nu hebben we ze op geslacht en leeftijd allemaal gescheiden. We proberen groepjes van vier dieren van hetzelfde geslacht te maken en samen in een verblijf te houden.'



Veel dieren hadden wonden aan de rug en de ogen en ook staar, veelal veroorzaakt door verkeerde voeding, was een veel gezien probleem. Terug in Den Haag zijn de dieren direct onderzocht door een dierenarts en waar nodig behandeld.



Het Knagertje is hard op zoek naar passende onderkomens voor de dieren. De degoes kunnen in groepjes van minimaal twee worden opgehaald. Het zijn echte groepsdieren die het niet leuk vinden om alleen te zijn. We vragen de mensen die degoes komen halen een donatie te doen voor de verzorging van de degoes die nog in de opvang verblijven,' aldus Geertje.



Heb je belangstelling? Dan kun je een mail sturen naar superdebby@omroepwest.nl