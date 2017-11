Van der Tak ontkent: 'Niet op eigen houtje geld gegeven'

WESTLAND - Sjaak van der Tak ontkent dat hij op eigen houtje geld heeft gegeven aan cultuurinstelling Kwekers in de Kunst. De voormalige burgemeester van Westland laat dit woensdagochtend weten in een reactie op een brief van waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne.

Van der Tak zou Kwekers in de Kunst een bedrag van 100.000 euro hebben beloofd. Vervolgens liet hij als voorschot 40.000 euro overmaken . 'Een onrechtmatige betaling', zo is te lezen in een dinsdagavond uitgegeven verklaring van het college van burgemeester en wethouders.Van der Tak reageert schriftelijk aan mediapartner WOS en schrijft:' Uit de verklaring van de waarnemend burgemeester blijkt niet meer en niet minder, dat over de zaak Kwekers in de Kunst vanaf juni 2015 met één of meer wethouders is gesproken, voortgang is besproken en dat dit uiteindelijk tot een rechtmatig besluit van B en W van 26 sept 2017 heeft geleid.'Van der Tak vervolgt: 'Doel was en is om de Westlandse cultuurorganisatie Kwekers in de kunst' binding vanuit de waarde van community-art voor Westland te behouden. Over de wijze waarop is zowel met één of meerdere wethouders gesproken, als met deze cultuurorganisatie gesproken', aldus de oud-burgemeester.De oud-burgemeester wilde graag een band tussen de opvolger van het failliet gegane Dario Fo en het Westland in stand houden. 'Naar eigen zeggen op verzoek van de toenmalige wethouder van cultuur. Dit blijkt echter niet uit het mailverkeer', zo staat in de verklaring van het college.