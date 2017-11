Ontploffing in woning Delft, appartementencomplex ontruimd

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. (Foto: Marofer)

DELFT - In een woning aan de Van Schuijlenburchstraat in Delft is woensdagochtend een ontploffing geweest. Wat de explosie veroorzaakte, is nog onbekend.

De brandweer, politie, meerdere ambulances en een traumahelikopter zijn opgeroepen. Volgens ooggetuigen wordt er zeker één slachtoffer behandeld.



Het appartementencomplex wordt ontruimd. In verband met die ontruiming is er opgeschaald door de hulpdiensten. Het appartementencomplex bestaat uit vier woonlagen.



