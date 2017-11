Zwaargewonde bij ontploffing in leegstaande woning Delft

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. (Foto: Marofer)

DELFT - Bij een ontploffing in een leegstaande woning in een appartementencomplex aan de Van Schuijlenburchstraat in Delft is woensdagochtend een zwaargewonde gevallen. Het gaat om een medewerker van woningbouwvereniging Vidomes, laat de organisatie in een verklaring op haar website weten. De brandweer vermoedt dat het om een gasexplosie gaat.







Het complex bestaat uit vier woonlagen. Volgens verslaggever Sander Knura lijkt er geen gevaar voor ontploffing meer. Brandweer, en bouw- en woningtoezicht doen op dit moment onderzoek. Bewoners van het complex worden geïnformeerd over terugkeer naar hun woning.





