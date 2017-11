Haagse 'seksdokter' blijft geschorst na misbruik patiënte

DEN HAAG - De voormalige huisarts Dewperkash J. uit Den Haag blijft voorlopig geschrapt uit het artsenregister. De man heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan misbruik van een patiënte. Een herzieningsverzoek van zijn advocaat bij het centraal tuchtcollege is afgewezen. Zijn advocaat, Carolien Noorduyn, ziet desondanks 'absoluut mogelijkheden' om de zogenoemde doorhaling van haar cliënt in het BIG-register ongedaan te laten maken, zegt ze tegen Omroep West.

In het BIG-register staan alle artsen vermeld die bevoegd zijn om te werken. Zonder een vermelding in dit register is het niet mogelijk om als dokter aan de slag te gaan. Naast de schorsing door het tuchtcollege loopt er ook een hoger beroep in een rechtszaak tegen Dew J. De voormalig huisarts kreeg in september vorig jaar een half jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd omdat hij een patiënte probeerde te misbruiken. De rechter achtte destijds slechts één van de acht aanklachten bewezen. Dewperkash J. heeft volgens de rechter in zijn spreekruimte zijn broek en onderbroek uitgetrokken en geprobeerd om op een patiënte te gaan liggen.De man was destijds werzaam in praktijken in de Haagse wijken Ypenburg en Loosduinen. Volgens het regionaal tuchtcollege maakte hij zich in 2012 schuldig aan seksueel overschrijdend gedrag , het opstellen van valse verklaringen, misleiding van een patiënt en het indienen van valse declaraties. Volgens justitie ging de destijds 50-jarige arts tussen 2006 en 2012 meerdere keren over de schreef. Hij zou een jonge patiënte in haar billen en blote borsten hebben geknepen. Later zou hij ook seks met de vrouw hebben gehad en weer later zou hij zijn broek en onderbroek uit hebben getrokken en geprobeerd hebben haar te verkrachten. Alleen dat laatste achtte de rechter destijds bewezen, maar er loopt dus nog een hoger beroep.In dat beroep betoogde zijn advocate eerder dat haar cliënt vrijspraak moest krijgen, omdat vier huisartsen die in deze zaak zijn gehoord volgens haar hebben gelogen over het alibi van de verdachte . De zaak was aangespannen door een 25-jarige vrouw die door het tuchtcollege wordt omschreven als een 'jonge en psychisch kwetsbare vrouw'. Ze zou zeker één keer seksueel zijn misbruikt. Omdat de arts geen condoom zou hebben gebruikt, zou de vrouw daarbij een geslachtsziekte hebben opgelopen. De arts zou zijn patiënte een lipvergroting hebben beloofd in ruil voor seks. De lipvergroting mislukte echter, omdat het gebruikte middel daar niet voor geschikt is.Volgens zijn advocaat Carolien Noorduyn is dit allemaal niet waar. Ze heeft hoger beroep aangetekend in de strafzaak. Maar 'dat duurt erg lang', zegt ze. 'Mijn cliënt zegt dat hij onschuldig is. We verwachten dat ook in het hoger beroep in de strafrechtprocedure aannemelijk te kunnen maken'. Volgens de advocate is het tijd voor duidelijkheid, maar die laat, zolang het hoger beroep niet is afgerond, op zich wachten.Een woordvoerster van het gerechtshof in Den Haag laat desgevraagd aan Omroep West weten dat de zaak voor onbepaalde tijd is aangehouden. Wanneer de zaak weer verder gaat kan zij niet zeggen.Het centraal tuchtcollege heeft intussen wel uitspraak gedaan over het herzieningsverzoek van zijn advocate. Het college ziet in de door de advocate aangedragen stukken geen grond om de doorhaling in het BIG-register ongedaan te maken, zo bleek dinsdag. De advocate wil een nieuw herzieningsverzoek indienen als het hoger beroep is afgerond, maar dat kan nog wel even duren. 'En anders is er ook nog een soort gratieprocedure. Ik zie absoluut mogelijkheden', zegt ze.Hoe het met de voormalig huisarts gaat op dit moment, daarover laat de advocate zich niet uit. 'Ik voel mij niet vrij daarover te spreken. Maar u kunt zich voorstellen dat hij wel betere tijden heeft gekekend.' Haar cliënt is momenteel niet aan het werk. Omroep West meldde eerder dat hij probeerde in Noorwegen aan de slag te gaan . 'Daar weet ik niks van', zegt de advocate.Verdachte J. zelf heeft een complottheorie over wat hem de afgelopen jaren is overkomen , zo bleek in september vorig jaar. 'Het komt allemaal bij een oud-collega vandaan. Vroeger hadden wij samen een praktijk, maar dat is fout gelopen. Hij probeert mij nu te beschadigen.' Hoe dat dan zit? 'Mijn oud-collega is de huisarts van de advocaat van mevrouw B., één van de slachtoffers, en via die twee wil hij mij kapot maken.'