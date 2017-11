Propere Andy zoekt net huis!

Andy zoekt huis

DEN HAAG - Van straat geplukt door de Dierenambulance bleek Andy eigenlijk gewoon een huiskat. Inmiddels is hij gecastreerd en ingeent en staat hij met zijn koffertje klaar te wachten op een nieuw huis.

'We kregen een belletje van een van onze bekende zwerfkatten-verzorgsters vertelt Huib van Dierenambulance Den Haag.' 'Er liep een vreemde kat in haar groepje. Snel hebben we een vangkooi geplaatst en het zwart-witte katertje gevangen.'





Knuffeldoos



Al gauw bleek hij heel erg lief te zijn, eigenlijk gewoon een echte knuffeldoos. Andy, die ongeveer 3 jaar zal zijn, was duidelijk mensen gewend en blijkbaar op straat beland. Deze slimme snoeshaan had al snel door dat er bij de zwerfkatten eten te halen viel, dus sloot hij zich aan bij de groep en smikkelde er lustig op los.



Eén aandachtspuntje: Andy wil graag twee kattenbakken. Hij plast en poept namelijk liever op verschillende bakken.Andy kan bij oudere kinderen en wil graag een tuin.



Heb je interesse in deze lieverd? Mail naar superdebby@omroepwest.nl