McDonald's bezorgt vanaf nu thuis in Den Haag

DEN HAAG - Wie zin heeft in een Big Mac of een frietje, hoeft daarvoor in Den Haag niet meer zijn luie stoel uit. De Amerikaanse fastfoodgigant McDonald's bezorgt sinds woensdag ook aan huis. Dat gebeurt via UberEATS. Maar niet te vroeg gejuicht: voorlopig kun je alleen bestellen in het centrum van de stad.

McDonald's had het plan al eerder aangekondigd , maar een precieze datum was nog onbekend. Voor deze service worden koeriers ingezet, die het eten naar de klant brengen. Dat gebeurt vanuit de vestigingen aan de Turfmarkt, de Vlamingstraat, het Buitenhof en die in de Megastores.Vanuit bijvoorbeeld het filiaal in de Binckhorst of de Escamplaan wordt er niet thuisbezorgd. 'Dat heeft ook te maken met de mogelijkheden van Uber in combinatie met ons bereik', zegt een woordvoerster. Veel wijken in Den Haag blijven dus nog verstoken van deze service.'We bezorgen altijd maar anderhalve kilometer rondom een filiaal', verklaart de woordvoerster. 'We gaan eerst testen hoe het vanaf deze vier locaties gaat werken. Elke stad heeft zijn eigen dynamiek. Amsterdam met veel toeristen, Utrecht met veel studenten, we moeten nu nog even kijken hoe het werkt in Den Haag. We hebben van een eerdere test rond Amsterdam veel geleerd. Want we willen wel de kwaliteit van onze producten behouden, dat vinden wij belangrijk.'Of er ooit vanuit filialen buiten het centrum bezorgd zal worden, kan zij niet zeggen. 'Een uitbreiding kan ik niet beloven op dit moment.' Moeten mensen die al speekselvloed krijgen bij het idee maar niet in het bezorggebied wonen dan nu doen? Massaal bellen met McDonald's? 'Dat vinden we natuurlijk sowieso erg leuk', lacht de woordvoerster.Wie al wel van de service gebruik kan maken, kan bijna het hele assortiment bestellen. 'Alleen geen producten van McBreak (artikelen met korting, red.) of softijsjes met zo'n hoorntje, want die kunnen we niet goed vervoeren. Sundae ijsjes kunnen wel, want die zitten in een plastic bekertje.'Eerder al besloot grote concurrent Burger King aan huis te gaan bezorgen in Den Haag. Maar een 'burgeroorlog' verwacht de woordvoerster niet. 'Nee, zeker niet. Wij gaan gewoon uit van onze eigen kracht en mogelijkheden. Wij hebben al 10.000 restaurants in de wereld die thuisbezorgen. Ik wil het helemaal geen strijd noemen.'