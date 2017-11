Wedstrijd van de eeuw op komst: 'HBS ambtenaren, Quick zijn ondernemers'

DEN HAAG - Het is 23 maart 2003. Fans van de deftige Haagse voetbalclubs HBS en Quick maken zich op voor een heet middagje voetbal. Het is tijd voor dé derby van de Bosjes van Pex. Vooraf lijkt het duidelijk, het hoog op de ranglijst genoteerde HBS zal geen moeite hebben met de jongens van een deur verder, die tegen degradatie strijden. Maar hoe anders zou het gaan. Quick wint met 0-2. Zaterdag krijgt HBS eindelijk een kans op revanche.

Voetbal krijgt op dagen als deze een heel andere lading. Het gaat niet alleen om de 22 mannen op het veld en de bal er tussenin, maar veel meer dan anders ook om het gevoel rond het veld. Is het haat en nijd? Nee. Ligt de wedstrijd gevoelig? Absoluut.HBS (sinds 1893) en Quick (van 1896) zijn twee van de oudste clubs van Den Haag en beide verenigingen werden in een grijs verleden zelfs landskampioen: HBS in 1904, 1906 en 1925 en Quick in 1908. De twee Haagse clubs hebben veel gemeen (een grote achterban, een rijke schare vrijwilligers, keurig onderhouden sportcomplexen en succesvolle jeugdafdelingen) en zijn alletwee zeer populair. Zozeer zelfs, dat Quick en HBS werken met wachtlijsten, door sommigen nog 'ballotage' genoemd.Maar verschillen zijn er ook, en die worden graag gecultiveerd. 'Quick zijn toch iets meer de vrije jongens', zegt een man die bij de wedstrijd in 2003 was. 'Vroeger was het HBS, ambtenaren, Quick, ondernemend. Dat verschil is wat kleiner geworden, denk ik. Maar globaal klopt het misschien nog wel.' Zijn de jongens van Quick ook arroganter? 'Sommigen wel ja', zegt de man.Duels als HBS - Quick zijn in goed voetbaljargon 'wedstrijden op zich'. Het sentiment zorgt dat ook de sfeer op en naast het veld in niets lijkt op een reguliere competitiewedstrijd. Misschien daarom ook wel die uitslag uit 2003.Naast de verschillen tussen beide verenigingen zijn er natuurlijk ook een hoop overeenkomsten. Veel spelers kennen elkaar van studie, werk, of natuurlijk van de naburige discotheek 'De Westwood'. Maar de belangrijkste connectie is misschien wel een oud-speler van beide clubs: Marco Böcker.Böcker droeg 134 wedstrijden het shirt van 'De Kraaien' (HBS) en 140 keer dat van 'De Haantjes' (Quick). Hij overleed in 2003 op 31-jarige leeftijd aan leukemie. Nog altijd wordt hij herdacht via de Marco Böcker Bokaal. HBS en Quick spelen dan tegen elkaar en zamelen geld in voor kankeronderzoek.De wedstrijd om de Marco Böcker Bokaal is al diverse malen gespeeld, en beide clubs pakken de gelegenheid van komende zaterdag aan om ook nu weer geld in te zamelen. En dit keer blijft het daar niet bij. HBS-Quick van 4 november is het startschot voor een jaarlijks terugkerende Marco Böcker Bokaal. Want ben je nou ambtenaar of ondernemer, ben je een Haan of een Kraai, en hoeveel rivaliteit er ook is, voetbal verbindt - ook in de Bosjes van Pex.