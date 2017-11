Robin Haase verrassend te sterk voor Alexander Zverev

DEN HAAG - Robin Haase heeft bij het masterstoernooi van Parijs verrassend de derde ronde bereikt. De Haagse tennisser schakelde woensdag in de Franse hoofdstad Alexander Zverev uit. Haase versloeg de huidige nummer vier van de wereld in drie sets: 3-6 6-2 6-2.

In de derde ronde neemt de dertigjarige tennisser het op tegen de winnaar van de partij die gaat tussen de Argentijn Juan Martin del Potro en de Portugees João Sousa.Voor Haase was het zijn eerste overwinning op de twintigjarige Zverev. Begin dit jaar stonden beide tennissers tegenover elkaar op de Australian Open. De zege ging toen in vijf sets naar de Duitser. In 2014 was Zverev in Hamburg in twee sets te sterk voor Haase, die de 43e plek op de wereldranglijst inneemt.