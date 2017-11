Angst voor Anouk: Samantha Steenwijk uit The Voice deed bijna niet mee

DEN HAAG - 'Het laatste wat mij tegenhield om mee te doen aan The Voice was Anouk.' Die openhartige uitspraak doet de Haagse volkszangeres Samantha Steenwijk tegenover Omroep West. 'Ik denk voor hetzelfde geld sta ik daar en zegt ze: jij bent leuk voor café de Hatseflats, maar niet voor hier. Daar was ik wel bang voor ja.' Het tegenovergestelde bleek waar.

De doorgaans erg kritische Anouk draaide zich tijdens het optreden van Steenwijk afgelopen vrijdag om. En ook nog eens snel. 'Op een gegeven moment zie je dat zij als eerste draait. We keken elkaar aan en toen kregen we allebei eventjes een glimlach op ons gezicht'', zegt de Haagse volkszangeres. 'Dat zat meteen goed. Dat gevoel gaf ze mij in elk geval.'Die blik van verstandhouding tussen de twee Haagse vrouwen gaf meteen de doorslag: Samantha besloot Anouk als coach te kiezen . 'Toen was ook ineens mijn keuze duidelijk. Dan moet ik ook voor haar gaan, dacht ik. Dat wist ik van tevoren niet. Dan draait ze als eerste. Dan valt alles van je af en kun je volle bak gaan zingen.'Ondanks de jarenlange ervaring met zingen, is Steenwijk soms nog steeds onzeker. 'Ik ben nooit tevreden, over welk optreden dan ook. Je hoort altijd wat dingetjes. In het begin hoor je dat ik heel erg zenuwachtig was. Maar toen Anouk omdraaide was het klaar. Dat hoorde ik aan mezelf, dat zag ik aan mezelf. Dan komt er een bepaalde ontspanning en kun je alleen nog maar voluit gaan. Dat veroorzaakt dat de andere drie óók drukten, dat was wel gaaf.'Als ze over haar ervaring van afgelopen vrijdag vertelt, beginnen een paar dagen later haar ogen nog steeds te twinkelen. 'Ja, dat is wel wow. Dan sta ik zelf met kippenvel op het podium. Niet omdat ik vind dat ik zelf zo goed zing, maar omdat je dat ziet gebeuren allemaal. Het publiek ging staan, er gebeurde ineens zoveel.'Het leek wel alsof ze flauw ging vallen. 'Ja. Je durft gewoon niet te dromen dat het zo afloopt. Of dit, of het was helemaal fout gegaan. Want je zingt volksmuziek en dat is nog nooit gebeurd in The Voice. Ik begaf mij op heel glad ijs, dat besefte ik van tevoren. Maar ik had niet durven dromen dat het zo zou gaan. Dit was wel het beste scenario.'De snelle positieve keuze van Anouk maakte dus indruk. En dat terwijl de 'rockbitch' Samantha er eerst juist bijna van weerhield om mee te doen aan het programma. Het imago van Anouk klopt eigenlijk helemaal niet, zegt Steenwijk. 'Als ik hier nu met haar zou zitten, weet ik zeker dat we de grootste lol hebben. Dan is het niet eng. Maar op het moment dat zij eventjes gaat vertellen wat ze van je vindt en er kijken 2,2 miljoen mensen... Dan hoop je toch dat ze positief praat.'En dat deed ze. 'Gelukkig wel, daar ben ik haar dankbaar voor.' Voor de uitzending hadden Samantha Steenwijk en Anouk elkaar nog nooit gezien. 'Ik ben wel altijd fan van haar geweest', vertelt Steenwijk. 'Ik had ook een keer concertkaartjes voor het Gelredome, maar toen kreeg ze stemproblemen. Daardoor ben ik nog nooit bij een concert van haar geweest, dat is echt heel erg.'Concert of niet, Steenwijk kijkt sowieso erg op tegen Anouk. 'Dat is toch wel iemand die veel respect afdwingt. Als je haar dan zo omgedraaid in die stoel ziet zitten... Dan denk je: Wow, weet je. Dat is wél Anouk, eerlijk is eerlijk.'