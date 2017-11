Boekhandel Paagman rukt op richting Delft: 'We barsten van de energie'

Boekhandel Huyser in Delft | Foto: Boekhandel Huyser

DELFT - Boekhandel Huyser in Delft wordt vanaf 1 januari 2018 overgenomen door het Haagse Paagman. En dat betekent dat Paagman voor het eerst een andere stad betrekt dan Den Haag. 'We voelen ons vereerd dat we het stokje over mogen nemen', zegt directeur Fabian Paagman.





Volgens de eigenaar van Huyser Jeroen van der Poel waren er naast Paagman nog 'meerdere gegadigden om de zaak over te nemen'. Van der Poel: 'Het gaat financieel goed. Dat moet ook wel, anders wil niemand je zaak kopen.' Maar waarom wilde hij er dan zo graag vanaf? 'Ik heb 47 jaar gewerkt. Ik vond het wel goed zo', zegt hij.



Paagman 'vereerd'



Directeur Fabian Paagman van de gelijknamige boekenzaak is blij met de expansie en steekt Huyser nog wat complimenten toe. 'Huyser is een fantastische boekhandel met een grote naam en faam onder Delftenaren. Bovendien heeft Jeroen van der Poel de winkel de afgelopen decennia op een geweldige manier geleid.'



Huyser zal in eerste instantie met behoud van haar eigen naam en met de bestaande medewerkers verder gaan. De komende tijd wordt gewerkt aan de integratie van de organisatie en processen.



LEES OOK: Afscheidsalbum Haagse Harry uitgeroepen tot Haags boek van het jaar

Eigenaar Jeroen van der Poel van Huyser was al lange tijd bezig met het vinden van een overnamekandidaat. Hij was ruim 20 jaar eigenaar van de boekhandel. 'Ik wilde de toekomst van het bedrijf graag in goede handen overdragen en ben ervan overtuigd dat we met Paagman een consistente en vernieuwende partij hebben gevonden die de komende jaren verder kan investeren.'Volgens de eigenaar van Huyser Jeroen van der Poel waren er naast Paagman nog 'meerdere gegadigden om de zaak over te nemen'. Van der Poel: 'Het gaat financieel goed. Dat moet ook wel, anders wil niemand je zaak kopen.' Maar waarom wilde hij er dan zo graag vanaf? 'Ik heb 47 jaar gewerkt. Ik vond het wel goed zo', zegt hij.Directeur Fabian Paagman van de gelijknamige boekenzaak is blij met de expansie en steekt Huyser nog wat complimenten toe. 'Huyser is een fantastische boekhandel met een grote naam en faam onder Delftenaren. Bovendien heeft Jeroen van der Poel de winkel de afgelopen decennia op een geweldige manier geleid.'Huyser zal in eerste instantie met behoud van haar eigen naam en met de bestaande medewerkers verder gaan. De komende tijd wordt gewerkt aan de integratie van de organisatie en processen.