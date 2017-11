'Kjeld Nuis wint olympisch goud op de 1000 meter'

ZOETERWOUDE - Nederland gaat op de Olympische Spelen in Pyeonchang zes gouden medailles veroveren en één daarvan komt op naam van de Zoeterwoudse schaatser Kjeld Nuis. Dat heeft sportstatistiekenbureau Gracenote op basis van wereldwijd geleverde prestaties berekend. De Winterspelen beginnen over honderd dagen.

Oranje neemt volgens Gracenote behalve zesmaal goud ook tien keer zilver en driemaal brons mee naar huis. Sven Kramer is de grootverdiener met goud op de 5000 en 10.000 meter schaatsen en mogelijk een derde gouden plak als lid van de ploegachtervolging.Ook op de 1000 meter (Kjeld Nuis), de massastart (Irene Schouten) en de ploegachtervolging bij de vrouwen schat het databedrijf de kansen van Oranje-vertegenwoordigers het hoogst in. Nederland was bij de Winterspelen van Sotsji goed voor liefst 24 medailles, waaronder acht gouden.De negentien medailles worden verder volgens Gracenote als volgt verdeeld: zilver: shorttracker Sjinkie Knegt (500 en 1500 meter), shorttrackmannen aflossing, Jorrit Bergsma (5000, 10.000 meter en massastart), Nuis (1500 meter), Ireen Wüst (1500 en 3000 meter), Jan Smeekens (500 meter). Brons: Jorien ter Mors (1000 meter), Antoinette de Jong (3000 meter) en Carien Kleibeuker (5000 meter).Het medailleklassement wordt volgens Gracenote gewonnen door Duitsland. Dat land haalt in Pyeongchang in totaal 35 medailles, waarvan veertien gouden. Biatlete Laura Dahlmeier zou er daarvan zes voor haar rekening nemen.