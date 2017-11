Brandstichter had drugs gebruikt, was in de war en wilde dood

Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. (Foto: Marofer)

DELFT - De bewoner die op 17 juli zijn huis in brand stak aan de Bikolaan in Delft leed aan waandenkbeelden en zou het vuur hebben gezien als middel om zelf uit het leven te stappen. Dat bleek woensdag tijdens de strafzaak tegen hem bij de Haagse rechtbank. Het Openbaar Ministerie eist dat de Delftenaar een jaar lang verplicht wordt behandeld in een psychiatrische inrichting.





Een buurvrouw kon nog maar net op blote voeten vluchten met haar baby van zeven weken oud. Volgens de officier van jusitie is het een geluk dat iedereen op tijd kon ontkomen. 'Een zeer ondoordachte actie', noemt ze de brandstichting. Daarnaast noemt ze de verdachte ook zeer 'zelfzuchtig' omdat hij andere mensen in de ellende had kunnen storten.



Zelfmoord



De verdachte bekent dat hij tissues heeft aangestoken en op de bank heeft gelegd. Hij had drugs gebruikt en wist niet meer wat voor dag het was. 'Ik was bang dat iedereen me wilde vermoorden. Ik was in de war. Een enorme blunder, dit had niet mogen gebeuren.' Volgens zijn advocaat was het opzet van zijn cliënt enkel gericht op zelfmoord, niet op de brandstichting.



Volgens psychologen en psychiaters was Moyad ontoerekeningsvatbaar. Hij zou na zijn vlucht uit Syrië twee jaar geleden niet kunnen wennen in Nederland en was daardoor verslaafd geraakt aan drugs. De man leed aan depressies en psychoses en dat werd steeds erger. De verdachte wil het liefst weer terug naar Syrië, beweert hij. Het OM eist de verplichte opname op advies van de ziele-deskundigen. De rechtbank doet 15 november uitspraak.



LEES OOK: Uitslaande brand verwoest bovenwoning Delft, man aangehouden: 'Hij had wezenloze blik'

De brand in de nacht van 17 juli leidde tot voor veel paniek in de Bikolaan. Vlammen sloegen metershoog uit het dak. Bewoners werden uit bed gehaald. De zwartgeblakerde Moyad al S. (25) werd van de bovenste etage geplukt en aangehouden als verdachte. Zijn woonkamer was compleet uitgebrand. Vier andere woningen waren aangetast door roet en water. De schade wordt geraamd op 170.000 euro.Een buurvrouw kon nog maar net op blote voeten vluchten met haar baby van zeven weken oud. Volgens de officier van jusitie is het een geluk dat iedereen op tijd kon ontkomen. 'Een zeer ondoordachte actie', noemt ze de brandstichting. Daarnaast noemt ze de verdachte ook zeer 'zelfzuchtig' omdat hij andere mensen in de ellende had kunnen storten.De verdachte bekent dat hij tissues heeft aangestoken en op de bank heeft gelegd. Hij had drugs gebruikt en wist niet meer wat voor dag het was. 'Ik was bang dat iedereen me wilde vermoorden. Ik was in de war. Een enorme blunder, dit had niet mogen gebeuren.' Volgens zijn advocaat was het opzet van zijn cliënt enkel gericht op zelfmoord, niet op de brandstichting.Volgens psychologen en psychiaters was Moyad ontoerekeningsvatbaar. Hij zou na zijn vlucht uit Syrië twee jaar geleden niet kunnen wennen in Nederland en was daardoor verslaafd geraakt aan drugs. De man leed aan depressies en psychoses en dat werd steeds erger. De verdachte wil het liefst weer terug naar Syrië, beweert hij. Het OM eist de verplichte opname op advies van de ziele-deskundigen. De rechtbank doet 15 november uitspraak.