Priscilla hoorde monteur nog om hulp roepen

Slachtoffer wordt afgevoerd na ontploffing | Foto: Regio15

DELFT - Rond kwart over tien woensdagochtend wordt de omgeving van de Van Schuijlenburchstraat in Delft opgeschrikt door een harde knal. 'Dit is geen vuurwerk', denkt een buurvrouw die in het huis ernaast ligt te slapen. De vrouw vlucht naar buiten en ziet daar een zwaargewonde man liggen. Het is de medewerker van woningbouwvereniging Vidomes die in het leegstaande huis aan het werk is.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever





Inmiddels hebben de hulpdiensten de omgeving van de flat afgezet. Er worden 25 huizen ontruimd omdat de brandweer er niet zeker van is of er nog gevaar voor omwonenden is.



Bidden met slachtoffer



Even verderop bij de visboer verzamelt een aantal buurtbewoners zich. Frank leunt tegen de muur, hij vertelt dat een vriend van hem de gewonde man gerust heeft proberen te stellen. 'Die is bij die man en is gaan zitten. Hij heeft zitten bidden met hem.'



Verschillende buurtbewoners vertellen dat het slachtoffer al jaren het onderhoud in de flat doet voor Vidomes. 'Ik zie die jongen hier al vijftien jaar', vertelt Priscilla.



Bezweken aan verwondingen



De man is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk

