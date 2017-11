Monteur overleden na explosie in Delft

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. (Foto: Marofer)

DELFT - De monteur die zwaargewond raakte bij een ontploffing in een appartementencomplex aan de Van Schuijlenburchstraat in Delft is overleden.





Volgens Inspectie SZW ging het om een gasexplosie . Na de ontploffing werd het complex en de straat ontruimd. 'In overleg met de gemeente worden deze bewoners tijdelijk opgevangen', schrijft Vidomes op hun website.'Een bijzonder verdrietig bericht, waar wij ontzettend van geschrokken zijn. Meer informatie - bijvoorbeeld over de aanleiding - hebben we op dit moment nog niet', aldus Vidomes.