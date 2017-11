Sloop wijk Te Werve in Rijswijk maakt bewoners boos: 'Kom maar op met die advocaten'

RIJSWIJK - De sloophamer dreigt voor het groene 'jaren 50- wijkje' Te Werve in Rijswijk. Energiezuinige nieuwbouw moet ervoor in de plaats komen. Maar veel bewoners willen niet weg uit hun vertrouwde wijk. Ze hebben liever dat de woningen worden gerenoveerd.

Al zo'n zes jaar hangt het zwaard van Damocles boven de hoofden van de bewoners van de 30 woningen van Te Werve. Maar nu weten ze het zeker; de bewoners die niet getekend hebben voor vrijwillige huuropzegging, hebben een brief gekregen van de advocaten van woningbouwvereniging Vidomes. Als ze voor vrijdag 3 november niet tekenen, begint Vidomes een rechtzaak tegen de bewoner om de woning leeg te krijgen. De woningbouwvereniging wil volgend jaar zomer de wijk slopen en meteen beginnen met energiezuinige nieuwbouw.'Er is enorm veel onrust in de wijk', zegt Kees de Heij van Bewonersbelangen Te Werve. 'Vidomes dreigt advocaten te sturen. Nou kom maar op,' zegt De Heij strijdbaar.Wethouder van Rijswijk Ronald van der Meij zegt dat de gemeente wel blij is met de nieuwbouwplannen omdat de gemeente meer eengezinswoningen nodig heeft. 'Er komen 42 nieuwbouwwoningen terug voor 30 oude woningen, de huurders krijgen een verhuisvergoeding met een gouden randje en ze krijgen terugkeergarantie', zegt Van der Meij.Woningbouwvereniging Vidomes zegt te begrijpen de het besluit ingrijpend is voor de bewoners. Maar ze houden zich naar eigen zeggen aan alle regels en juridische procedures.