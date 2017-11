Kwekers in de Kunst rekent 'gewoon' op 100.000 euro na toezegging Van der Tak

WESTLAND - De voorzitter van cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst, Hans van den Broek, gaat er 'gewoon' van uit dat zijn organisatie de toegezegde 100.000 euro van de gemeente Westland krijgt. Dat laat hij desgevraagd weten aan de WOS, mediapartner van Omroep West.

In de Westlandse politiek is woensdag commotie ontstaan, nadat bekend werd dat oud-burgemeester Sjaak van der Tak een ton zou hebben toegezegd aan Kwekers in de Kunst. Hij zou dat in zijn eentje hebben beslist.Volgens Van den Broek is dat niet waar. 'Er zijn toezeggingen gedaan door veel collegeleden. Niet alleen door de burgemeester. Ik ga geen namen noemen, maar we hebben al jaren recht op het bedrag', beweert Van den Broek. Voor hem is de concrete toezegging van een ton , waarvan inmiddels al 40.000 euro gestort is, een bevestiging van eerdere toezeggingen door de - inmiddels voormalig - burgemeester.Volgens het huidige college is de storting van 40.000 euro op de rekening van Kwekers in de Kunst een onrechtmatige betaling. Meerdere fracties in de gemeenteraad, waaronder ook coalitiepartij GBW, zijn verbijsterd. Van der Tak blijft volhouden dat hij niet op eigen houtje heeft gehandeld, maar dat er op dinsdag 26 september een definitief besluit is genomen door het toenmalige college.Van den Broek blijft vertrouwen houden in de toezegging en heeft dan ook geen advocaat in de arm genomen. Mocht de Westlandse gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting volgende week toch niet akkoord gaan met het bedrag, dan ontstaat er volgens de voorzitter een andere situatie.