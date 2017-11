Grote museumprijzen naar Delft en Scheveningen

REGIO - Museum Prinsenhof in Delft en Museum Beelden aan Zee in Scheveningen krijgen allebei een grote prijs om nieuwe tentoonstellingen mee op te zetten, de zogenoemde Turing Toekenning 2017 voor het beste tentoonstellingsplan voor de komende twee jaar.

Pieter en Françoise Geelen, oprichters van de Turing Foundation, kenden hun eigen prijzen woensdagmiddag toe: Museum Prinsenhof Delft krijgt 500.000 euro voor de tentoonstelling 'Pieter de Hooch. Delftse meester uit de Gouden Eeuw' en Museum Beelden aan Zee 150.000 euro voor de expositie 'Zadkine aan Zee'. Ze werden uitverkoren uit 31 musea die meedongen.De verantwoordelijke stichting wil de internationale ambities van de musea vergroten en 'vliegwiel' bij de verdere financiering zijn: 'Hoe vroeger je een bijdrage toekent, hoe groter de kans dat het museum de rest van de financiering rond krijgt', aldus Françoise Geelen.Museum Prinsenhof in Delft won met de plannen voor 'een zeer ambitieus en moedig project over een belangrijke meester uit de Gouden Eeuw die nooit eerder monografisch in Nederland te zien was'. De expositie krijgt een omvangrijk randprogramma waarbij heel Delft wordt betrokken.Museum Beelden aan Zee scoorde met de plannen met beeldhouwer Ossip Zadkine, omdat het hoog tijd wordt dat iemand een dergelijk overzicht 'aandurft'. Beelden aan Zee komt met een 'doorwrocht concept dat het publiek via ruim honderd beelden in tien overkoepelende thema's tot inzicht brengt wat betreft de veelzijdigheid en reikwijdte van deze Russisch-Franse meester van het modernisme'.In 2006 werd de Turing Foundation opgericht door Pieter en Françoise Geelen. De naam Turing Foundation is een eerbetoon aan Alan Turing, een grondlegger van de computerwetenschap. Geelen begon ooit met een partner de Turing Machine Company, die in 2005 onder de naam TomTom naar de beurs ging, waarmee ook geld is verdiend voor de Turing Foundation.